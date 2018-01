The Post e gli altri memorabili film sul giornalismo da rivedere stasera stessa

Alcuni mestieri sono perfetti per il cinema. L'agente segreto, l'avvocato, il soldato, il poliziotto, il professore, l’astronauta, senza distinzione di sesso, sono tra i ruoli maggiormente interpretati da attori e attrici. Quella del giornalista è un'altra storia, è una professione che quando gli autori di cinema e di serie TV approcciano, evoca direttamente il fantasma di Aristotele. Già nel IV secolo a.C. il filosofo spiegava il potere della retorica come arte persuasiva, soprattutto in relazione all’etica come fondamento della scienza di cosa sia giusto o sbagliato. Il codice deontologico dei giornalisti serve a ricordare loro il potere dello strumento che hanno in mano, la penna o la tastiera, e l’enorme responsabilità di un mestiere che può illuminare i lettori con le parole giuste e oscurarli con quelle sbagliate.

Le molte facce del giornalista, o meglio dell'essere umano che fa quella professione, sono state raccontate al cinema molte volte. L'ultimo titolo a toccare questo mondo è The Post di Steven Spielberg, in uscita al cinema il 1° febbraio, ambientato agli inizi degli anni 70 e con al centro il coraggio di una donna e di un uomo che hanno davvero rischiato le loro carriere all’epoca, in nome del diritto di cronaca, della libertà d'informazione e dell’etica professionale. The Post è stato votato dall'American Film Institute come il miglior film del 2017, ha ottenuto 7 nomination ai Golden Globes e due candidature agli Oscar come Miglior Film e Miglior Attrice Protagonista (Meryl, ovviamente). Qui sotto il trailer del film.

Quali sono gli altri film sul giornalismo degni di essere ricordati? Ne elenchiamo dieci qui sotto in rigoroso ordine sparso (concentratevi su questi titoli senza dire subito "Ehi, non c'è Cronisti d'assalto!") segnalando le piattaforme di film in streaming o a noleggio digitale per vederli stasera stessa.

Non si contano i saggi di cinema che hanno celebrato l’incredibile conseguimento sul piano tecnico del film di Orson Welles, il quale aveva venticinque anni quando lo scrisse, produsse, diresse e interpretò. Non solo, anche a livello narrativo il film mostrava ambizioni mai raggiunte prima. I reporter della storia cercano di ricostruire la vita del magnate Charles Foster Kane scoprendo cosa si cela nelle stanze di potere di un giornale. Nonostante nel frattempo i media siano molti cambiati, il ritratto del film sulla faziosità delle notizie è sempre attuale.

In streaming: Tim Vision

A noleggio: Chili Cinema

Bisogna ammettere che prima di essere un viscido video reporter che ucciderebbe sua madre pur di avere uno scoop da mandare in onda, il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal è una persona non distanta dall'area dell'insanità mentale. Il film di Dan Gilroy però illustra un famelico mondo giornalistico televisivo che purtroppo esiste, fatto anche di persone mediocri che occupano ruoli chiave, i cui confini etici sono molto molto sfocati.

In streaming: Tim Vision

A noleggio: Chili Cinema, Rakuten TV, PS4, Microsoft, iTunes

Il film di Alan J. Pakula ricostruisce l’inchiesta dei tenaci Bernstein e Woodward del Washington Post che aprì il caso Watergate portando alle dimissioni l’allora presidente USA Richard Nixon. Tutti gli uomini del presidente, oltre ad essere definito un po’ ovunque il miglior film sul giornalismo, è una storia affascinante scritta dalla raffinata penna di William Goldman e magnificamente interpretata da Robert Redford e Dustin Hoffman.

A noleggio: Chili Cinema, Rakuten TV, PS4, Microsoft, iTunes

Questa satira sul giornalismo televisivo firmata da Sidney Lumet spaventa non poco rivedendola oggi. Perché “l’ipocrisia del nostro tempo” denunciata dall’anchorman diventato profeta è ancora intatta a distanza di quaranta anni, nelle affollate frequenze satellitari o terrestri. Anche l’ossessione per i dati d’ascolto non sembra si sia ridotta di una virgola, anzi. Peter Finch, Faye Dunaway e Beatrice Straight vincono l’Oscar per le loro interpretazioni, così come lo vince lo sceneggiatore Paddy Chayefsky.

In streaming: Tim Vision

Il delirio di onnipotenza deve essere arginato, a maggior ragione se a detenerlo sono menti integraliste che fanno leva sulla paura per manipolare le masse. L’argine in questo film diretto da George Clooney è formato da un gruppo di giornalisti stoicamente guidati in prima linea da Edward R. Murrow, che negli anni 50 dal suo programma di attualità affrontò il controverso senatore Joseph McCarthy. Eccellente prova di David Strathairn che vinse la Coppa Volpi a Venezia.

Non è presente nei cataloghi delle piattaforme online che operano in Italia.

Asciutto, formale, accurato e temperato, nel racconto e nello stile, il film di Tom McCarthy eleva a eroi cinematografici il team del Boston Globe che nel 2002 scoperchiò anni di nefandezze compiute dai preti pedofili nella capitale del Massachusetts. Il diligente lavoro di ricerca e di indagine su un tema così delicato, mette in secondo piano la devozione professionale ed esalta le qualità umane di quei giornalisti, lucidi, liberi e pronti per fare la cosa giusta che altri non hanno fatto.

In streaming: Sky Go, Now TV

Con l'attuale problema delle fake news che circolano sul web, è importante capire che il cattivo giornalismo possa non essere riconducibile soltanto alla modalità di esposizione dei fatti o alla verifica degli stessi. Succede che l'autore di un articolo non abbia a cuore la deontologia del lavoro che svolge e inventi scoop di sana pianta. Il caso estremo raccontato dal film di Billy Ray è realmente accaduto quando il giornalista Stephen Glass, verso la fine degli anni 90, fu licenziato dal magazine New Republic per i suoi dettagliati reportage su fatti non esistenti e persone create dalla sua fantasia.

In streaming: Premium Play, Infinity

A noleggio: Chili Cinema

Il film di Marco Risi ridà voce al giovane giornalista del Mattino freddato dalla Camorra nel 1985. Libero De Rienzo interpreta Giancarlo Siani nei suoi ultimi quattro mesi di vita, impegnato in un lavoro di inchiesta su politica locale e crimiminalità organizzata, in particolare sugli appalti pubblici per la ricostruzione del dopo terremoto. Oltre ad essere un film necessario per la cinematografia italiana, Fortapàsc descrive la devozione di un ventiseienne per il suo lavoro di cronista e la solitudine nella quale si trova per la ricerca della verità.

A noleggio: Google Play, Chili Cinema, Rakuten TV, iTunes

Il potere di un giornalista non è cosa di poco conto, soprattutto quando usa le parole per fare nomi, cognomi e denunciare il marcio che scorge intorno a sé. La tragica realtà è che alcuni reporter pagano con la propria vita se vanno a scomodare gli affari dei criminali, di alto o basso rango che siano. Il film di Joel Schumacher con Cate Blanchett vuole celebrare una donna, stoica sul lavoro e in famiglia, caparbia nel perseguire una missione per lei fatale: smascherare i signori della droga di Dublino.

A noleggio: iTunes

A cavallo tra gli anni 60 e 70 un serial killer si diverte a stalkerizzare la redazione del San Francisco Chronicle con lettere contenenti messaggi in codice. Un giornalista specializzato in cronaca nera e un vignettista entrano in una spirale ossessiva per dare un'identità all'uomo, pericoloso forse anche per la loro stessa incolumità. Diretto da David Fincher, il film è un coinvolgente film sul giornalismo investigativo, narrato in modo pressoché magnifico e che si avvale anche della bravura degli interpreti Robert Downey Jr., Jake Gyllenhall e Mark Ruffalo.

In streaming: Premium Play, Infinity

A noleggio: Chili Cinema, Google Play, iTunes, Rakuten TV, PS4, Tim Vision