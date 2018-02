The Post e gli altri capolavori di Steven Spielberg riassunti in 1 minuto

E' da oggi, 1 febbraio, nei cinema italiani The Post, il nuovo atteso film di Steven Spielberg, candidato a due Premi Oscar 2018 (miglior film e migliore attrice protagonista).



The Post: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Il film, con protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep, è un thriller politico basato su fatti realmente accaduti all'inizio degli anni 70, quando l'editrice del The Washington Post, Katharine Meyer Graham, e il direttore del suo giornale, Ben Bradlee, decisero di sfidare il governo degli Stati Uniti, mettendo a rischio la loro carriera e la loro libertà personale, per portare alla luce lo scandalo dei cosiddetti Pentagon Papers (Quaderni del Pentagono), documenti tenuti segreti per decenni dalla varie amministrazioni che si erano succedute alla Casa Bianca e che riguardavano le strategie e i rapporti del governo degli Stati Uniti con il Vietnam.



In occasione dell'uscita al cinema di The Post, ripercorriamo in questo video la straordinara carriera di Steven Spielberg: 1 minuto che raccoglie le immagini dei suoi film più belli.



The Post: The Post e gli altri film capolavoro di Steven Spielberg

La nostra recensione del film The Post