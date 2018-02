The Post di Steven Spielberg è primo al boxoffice italiano del weekend: al suo esordio sui nostri schermi porta a casa 2.314.000 euro, con media di 4.730 euro per 489 copie: buona partenza per una storia sulla pubblicazione dei Pentagon Papers nel 1971 sul Washington Post e sul New York Times.

Al secondo posto troviamo l'ultimo atto della trilogia distopica young adult, Maze Runner - La rivelazione: è un'altra new entry, che registra 1.176.000 euro.

Terza posizione per Sono tornato, commedia satirica con Frank Matano e Massimo Popolizio nei panni di un redivivo Benito Mussolini: l'incasso alla partenza ammonta a 1.083.000 euro.