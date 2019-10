The Plane: un action ad alta quota per Gerard Butler

News Cinema

L'attore sarà un pilota di linea che deve far atterrare il suo aereo in una zona di guerra.

La star dell’action Gerard Butler girerà The Plane, un thriller in cui interpreterà Ray Torrance, un pilota che riesce a far atterrare miracolosamente un aereo di linea in avaria. Il problema è che la zona in cui ha toccato terra è terreno di guerra tra diverse milizie che tentano con ogni mezzo di impossessarsi del velivolo e prendere in ostaggio i passeggeri.

La sceneggiatura di The Plane è stata scritta da JP Davis e Charles Cumming, che l’hanno adattata dal romanzo di quest’ultimo. Alla produzione invece troveremo la DiBonaventura Pictures di Lorenzo di Bonaventura, specializzato in prodotti di genere in quanto ha già realizzato ad esempio il franchise di Transformers. Non si sa ancora chi dirigerà The Plane.

Il futuro di Gerard Butler riserva dunque ancora tanta, tantissima azione: l’attore scozzese ha infatti in programma il film catastrofico Greenland, il film di fantascienza Afterburn ma soprattutto Nella tana dei lupi 2, sequel del notevole action-thriller diretto da Christian Gudegast lo scorso anno. Se non l’avete visto vi consigliamo caldamente di recuperarlo, si tratta davvero di uno dei migliori prodotti di genere realizzati negli ultimi tempi.

Ultima curiosità: Gerard Butler parteciperà anche alla commedia All-Star Weekend, commedia sul basket che segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Jamie Foxx. Con Butler e l’attore/regista reciteranno anche Robert Downey Jr. e Benicio del Toro.