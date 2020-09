The Place Of No Words: il nuovo e poetico trailer, fra realtà e fantasia, del film di Marc Webber

News Cinema

Mark Webber ha diretto e interpretato, insieme alla moglie Teresa Palmer e al figlio Bodhi, The Place Of No Words, racconto allegorico sulla vita e sulla morte pieno di creature fantastiche.

Torniamo a parlare di The Place Of No Words, un film che arriva dal Tribeca Film festival 2019 e che finalmente debutta al cinema. Negli Stati Uniti si potrà vedere in alcune sale e on demand il prossimo 23 ottobre. Nel frattempo è arrivato il nuovo trailer, che ci porta in mondi fantastici abitati da meravigliose creature.

La regia di The Place of No Words è di Mark Webber, regista e attore che ricordiamo ne L'amore giovane, Oscure presenze e che di recente ha recitato nella commedia nera Clover, che per ora è uscita in streaming solo negli Stati Uniti. Webber è anche il protagonista di The Place of No Words, insieme a sua moglie Teresa Palmer, che fa l'attrice, e a suo figlio Bodhi. I tre interpretano un padre, una madre e un figlio.

The Place of No Words oscilla fra realtà e fantasia, servendosi di creature mitologiche ed elementi magici che hanno la funzione di allegorie che servono a spiegare a un bambino di tre anni gli aspetti più incomprensibili della vita vera. Tutto nasce da una domanda che il piccolo Bodhi rivolge ai suoi genitori: "Dove andiamo quando moriamo?". La performance del bambino è straordinaria e il viaggio allegorico visivamente interessante, lirico e intenso. Il film è stato presentato al Giffoni Film Festival 2019, dove ha vinto un premio. Non sappiamo se raggiungerà o meno i nostri cinema.