The Personal History of David Copperfield: il trailer della commedia ispirata all'opera di Charles Dickens

News Cinema

Presentato a Toronto qualche settimana fa, il film è diretto da Armando Iannucci e interpretato da Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi e molti altri bravi attori inglesi.

Le origini di Armando Iannucci sono chiaramente italiane, ma lui è nato in Scozia, a Glasgow, e nel Regno Unito è sempre vissuto e ha sempre lavorato, affermandosi nel corso degli anni come una delle voci comiche più interessanti in circolazione, lavorando dapprima in tv e in radio, e poi sbarcando al cinema nel 1999 con Tube Tales, inedito in Italia, seguito nel 2009 da In the Loop, che era uno spin off della serie tv The Thick of It, sempre firmata da Iannucci.

Successivamente è arrivato l'esilarante The Death of Stalin, uscito in Italia col demenziale titolo Morto Stalin, se ne fa un altro dopo essere passato in anteprima al Torino Film Festival, e ora Iannucci si prepara a tornare nei cinema con una commedia questa volta d'ispirazione dickensiana, dal titolo The Personal History of David Copperfield.

Presentato in prima mondiale qualche settimana fa al Festival di Toronto, il film si basa liberamente sul "David Copperfield" di Dickens, capolavoro vagamente autobiografico dello scrittore inglese, e vede protagonista nei panni del personaggio del titolo Dev Patel, affiancato da un cast impressionante che va da Tilda Swinton fino a Ben Whishaw, passando per Hugh Laurie, Peter Capaldi, Gwendolyn Christie e mille altri ancora.

Questo è il trailer internazionale di The Personal History of David Copperfield, che debutterà nelle sale inglesi il 10 gennaio del 2020 e, al momento, purtroppo, non ha una distribuzione italiana.