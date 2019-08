The Parts You Lose: Aaron Paul delinquente in fuga nel trailer del crime thriller

News Cinema

Nel film di Christopher Cantwell l'attore trova un amico e un aiutante in un bambino sordo.

Abbiamo visto di recente Aaron Paul al fianco di Riccardo Scamarcio e di Emily Ratajkowski nel thriller Welcome Home, dove il ruolo del cattivo non spettava certo a lui. L'attore è invece decisamente dalla parte del torto nel thriller The Parts You Loose, che uscirà nelle sale USA e on demand il prossimo 4 ottobre. Ambientato fra le nevi del South Dakota, il film vede il Jesse Pinkman di Breaking Bad interpretare un criminale in fuga e duettare con il piccolo Danny Murphy, con Scoot McNairy e con Mary Elizabeth Winstead, già sua compagna di set nell'indipendente Smashed, del 2012.

Ecco la sinossi ufficiale di The Parts You Loose, di cui è appena stato diffuso il trailer e che è diretto da Christopher Cantwell.

Wesley, un bambino sordo, è spesso vittima di bullismo a scuola, e la sua vita, a casa, si divide fra sua madre e sua sorella, adorate entrambe. Quando suo padre, che è un uomo rude e infelice, torna a casa, Wesley si chiude in un timido e inquieto silenzio. Ma in un giorno di freddo, mentre torna a casa da scuola, Wesley trova, accanto alla strada, un uomo ferito e in difficoltà, che porta in un fienile abbandonato non lontano da casa. L’uomo lentamente si riprende, aiutato da Wesley, che gli porta cibo e medicine all’insaputa dei genitori. Fra lui e Wesley si stabilisce un rapporto padre-figlio, mentre l’uomo insegna a Wesley come diventare più forte e a difendersi dai bulli sia a scuola che a casa. Quando la presenza della polizia comincia a crescere, Wesley si accorge del lato oscuro dell’uomo che ha aiutato. Dopo la visita di un poliziotto, il bambino capisce che non potrà evitare che l’uomo venga trovato e impedire la violenza che seguirebbe. Wesley deve scegliere fra la propria lealtà a un pericoloso sconosciuto e la capacità di distinguere il bene dal male.