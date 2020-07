The Pale Door: il trailer del western horror prodotto da Joe R. Lansdale!

Il regista Aaron B. Koontz ha diffuso su Twitter il trailer di The Pale Door, un western horror che ci sembra molto sfizioso, anche perché a presentarlo in veste di produttore esecutivo è uno dei nostri scrittori del cuore, Joe R. Lansdale, e a scriverlo il figlio Keith Lansdale insieme a Koontz e Cameron Burns. Come vedrete dal trailer, ricorda un po' le atmosfere di Dal tramonto all'alba, con le streghe al posto dei vampiri.

La storia vede la celebre gang dei Dalton assaltare un treno, per scoprire che contiene una cassa chiusa con un lucchetto, al cui interno c'è una ragazzina spaventata. La ragazza chiede di portarla a casa, dove riceveranno una bella ricompensa, e i banditi lo fanno, per ritrovarsi in un bordello, che promette il paradiso e si rivela l'inferno.

In America The Pale Door uscirà nei drive-in e on demand il 21 agosto. Nel cast ci sono Pat Healy, Bill Sage, Noah Segan, Devin Druid, Zachary Knighton e Melora Walters.

And here is your first official look at the last 2+ years of my life... but in many ways, is more like twenty.



I can't put into words what this one means. So I won't even try today.



THE PALE DOOR | August 21st | VOD & Drive-Ins | @RLJEfilms | @Shudder | @PaperStPictures pic.twitter.com/eKSRdelh18