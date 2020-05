The Outpost: Scott Eastwood e Orlando Bloom eroi di guerra nello spettacolare trailer del film

News Cinema

Il film bellico, in uscita negli USA il 3 luglio, racconta la battaglia di Kamdesh, uno degli scontri più sanguinosi della guerra in Afghanistan.

Ci riporta alla guerra in Afghanistan il film con Scott Eastwood e Orlando Bloom The Outpost, la cui uscita nelle sale cinematografiche e on demand è prevista, negli Stati Uniti, per il 3 di luglio. Come ci racconta per immagini il bellissimo e nuovissimo trailer, il war movie si sofferma sulla battaglia di Kamdesh, uno scontro molto sanguinoso avvenuto il 3 ottobre del 2009 che vide oltre 300 talebani attaccare il Combat Outpost Keating, una piccola base militare nella provincia di Nuristan, a soli quattordici miglia dal confine pakistano. In particolare il film si sofferma sull'eroismo del Team Bravo Troop 3-61 Cav, contingente militare che divenne fra le unità più decorate dell’intero conflitto.

The Outpost è basato sull’omonimo libro del giornalista della CNN Jake Trapper, trasformato in sceneggiatura da Paul Tamasy ed Eric Johnson, duo creativo che è stato candidato all'Oscar per The Fighter. La regia, invece, è di Rod Lurie, a cui dobbiamo The Contender e Straw Dogs, remake di Cane di Paglia di Sam Peckinpah. Nel cast di The Outpost ci sono anche Caleb Landry Jones, Jack Kesy, Taylor John Smith e Milo Gibson.