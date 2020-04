The Others: remake in vista per la ghost story di Amenabar con Nicole Kidman

News Cinema

La Sentient Entertainment ha acquistato i diritti di remake della ghost story del 2001 con Nicole Kidman, The Others.

Nel 2001 la ghost story di Alejandro Amenabar The Others, con Nicole Kidman, fu un grande successo di critica e di pubblico. Con un budget modesto anche per l'epoca di 17 milioni di dollari ne incassò in tutto il mondo 200 milioni. Ora che siamo vicini al ventesimo anniversario dall'uscita, arriva la notizia che la Sentient Entertainment, società di produzione con base a Los Angeles, ha acquistato i diritti di remake del film.

La storia del film - se non l'avete visto non ve lo spoileriamo, tranquilli - ruotava intorno a una vedova di guerra che si isolava in una grande casa per proteggerli da una malattia dovuta a un'accentuata sensibilità alla luce, che non permetteva loro di esporsi ai raggi diretti del sole. L'arrivo di tre domestici nella casa coincideva con l'inizio della manifestazione di fenomeni paranormali.

La produttrice e dirigente della Sentient, Renée Tab, parlando della nuova versione che verrà fatta della storia e che rispecchierà l'epoca attuale ha dichiarato: "E' inquietante e misterioso come siano attuali i temi del film: l'auto-isolamento, la paranoia e la paura, e naturalmente il forte desiderio di proteggere noi e i nostri figli dal pericolo. Non vediamo l'ora di dipanare gli strati dietro al personaggio principale, Grace, la cui sofferenza e i cui demoni attirano gli spettatori in un viaggio pieno di autentica compassione".