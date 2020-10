The Others: la Universal produrrà il remake della ghost story con Nicole Kidman

News Cinema

Nel 2001 The Others, una singolare ghost story diretta da Alejandro Amenabar con Nicole Kidman protagonista, fu un enorme successo al botteghino. La Universal Pictures si è unita alla Sentient Entertainment, che ne detiene i diritti, per produrne il remake.

Nel 2001 la singolare ghost-story di Alejandro Amenábar, The Others, fu un successo al box office e di critica, un po' come era successo due anni prima a Il sesto senso. Lo scorso aprile era stato annunciato che la Sentient Entertainment aveva acquistato i diritti di remake. Adesso diventa più concreto con l'ingresso di Universal Pictures come produttore.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali dei primi incontri con gli sceneggiatori, per cui potrebbe volerci ancora un po' per portarlo sullo schermo.

Per chi non l'ha visto o non lo ricorda, The Others era ambientato nel 1945 e vedeva come protagonista Nicole Kidman nel ruolo di Grace Stewart, una donna che viveva in una casa di campagna isolata nelle Isole del Canale, assieme ai due figli fotosensibili. Di conseguenza tutto doveva essere buio e nella casa non entrava mai la luce del sole. A un certo punto, a causa di alcuni strani fenomeni, Grace iniziava a sospettare che la casa potesse essere stregata e indagava per scoprire la presenza di "altri". Questo fino a un finale a sorpresa, che non vi sveliamo nel caso voleste recuperare The Others per Halloween.