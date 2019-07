The Operative: il trailer della spy story con Martin Freeman e Diane Kruger

News Cinema

Il film, tratto da un romanzo, narra di un agente del Mossad sulle tracce della sua allieva preferita.

Chi è stato al Festival di Berlino nel mese di febbraio, ha avuto la possibilità di vedere, fuori-concorso, lo spy thriller The Operative, tratto dal romanzo dell’ex agente del Mossad Yiftach Reicher Atir "The English Teacher" e interpretato dalla coppia Diane Kruger/Martin Freeman. Del film, che racconta dell’agente del Mossad Thomas che dalla Germania viene mandato in Israele in seguito alla scomparsa della sua pupilla Rachel, è stato appena diffuso il trailer.

Non sappiamo se il film, che debutterà negli Stati Uniti al principio di agosto, arriverà nelle nostre sale. Per farci un'idea, comunque, oltre a guardare le immagini promozionali, possiamo leggere la recensione di The Operative scritta dal nostro Mauro Donzelli.

La regia di The Operative è di Yuval Adler, al quale dobbiamo il film sul conflitto israeliano-palestinese Bethlehem e che ha anche scritto la sceneggiatura, scegliendo all'inizio come protagonista maschile Eric Bana. Freeman, che abbiamo visto lo scorso anno in Balck Panther e ancora prima in Cargo e Ghost Stories, saprà degnamente sostituirlo. Quanto a Diane Kruger, la ricordiamo in Benvenuti a Marwen.