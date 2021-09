The Old Way: un western per Nicolas Cage, che comunque si arrabbia di nuovo di brutto

News Cinema

Old Way è il secondo western in cui vedremo Nicolas Cage dopo Butcher’s Crossing. L'attore si avvicina soltanto adesso al più classico dei generi cinematografici.

Dopo averlo visto interpretare in Pig un cacciatore di tartufi a cui hanno rapito il maiale che rendeva fondamentale il suo lavoro, credevamo che Nicolas Cage avesse tentato proprio tutti i generi cinematografici. E invece non è così. Professionalmente l'attore ha ancora nuove strade da percorrere, e fra queste c'è il western, o meglio c'era il western. Cage, infatti, è stato preso sia in Butcher's Crossing, di cui è stata data notizia a giugno, che in The Old Way, di cui vi vogliamo parlare oggi. La cosa particolare è che Nicolas girerà entrambi i film back to back (contemporaneamente) in Montana.

The Old Way racconta la storia di un pistolero in pensione di nome Colton Briggs che ha scelto un'esistenza pacifica e lavora in un emporio di sua proprietà. Quando una banda di fuorilegge fa irruzione nella sua città e gli uccide la moglie, torna a impugnare la sua vecchia arma e cerca vendetta aiutato da sua figlia di 12 anni. La regia del film è di Brett Donowho, a cui dobbiamo Acts of Violence, con Bruce Williams.

Tornando al sopracitato Butcher's Crossing, ricordiamo che la parte di Cage è quella di un cacciatore di bisonti di nome Miller che, nel West del 1870, accompagna un ragazzo in un viaggio. A proposito del suo debutto nel western, Nicolas ha dichiarato:

Dopo 43 anni di cinema, soltanto adesso mi invitano a cimentarmi nell'importante e leggendario genere western sia con The Old Way che con Butcher's Crossing. Essendo nato e cresciuto nel West, questa è un'altra bella partita che ho aspettato a lungo di poter giocare. Sono contento e intrigato dalla complessità dei personaggi di Briggs e Miller, e trovare un nuovo campo di gioco a 57 anni mi galvanizza moltissimo.