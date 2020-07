News Cinema

The Old Guard: Luca Marinelli racconta il suo personaggio nel film Netflix - Guarda il video

La redazione di Comingsoon.it di 13 luglio 2020

The Old Guard, disponibile in streaming su Netflix dal 10 luglio, è la prima produzione internazionale cui prende parte Luca Marinelli: in questo video l'attore ci spiega chi sia il suo Nicky e come è stato interpretarlo