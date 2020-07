The Old Guard: il film da vedere e commentare insieme lunedì 20 luglio con SimulWatch

News Cinema

Il nuovo film d'azione prodotto da Netfilx è tratto da una graphic novel e conta nel cast nientemeno che Charlize Theron e il nostro Luca Marinelli. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 20 luglio alle 21.

La visione condivisa di lunedì 20 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'azione firmato Netflix e disponibile solo sulla piattaforma del colosso streaming americano. The Old Guard, diretto dalla regista Gina Prince-Bythewood, è basato su una serie graphic novel scritta da Greg Rucka e illustrata da Leandro Fernandez. Del cast fanno parte Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Kiki Layne, Harry Melling, Marwan Kenzari, l'italiano Luca Marinelli e ovviamente la diva Charlize Theron nel ruolo principale. L'appuntamento per vedere tutti insieme The Old Guard e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 20 luglio alle 21.

The Old Guard, il film diretto da Gina Prince-Bythewood, segue la storia di un gruppo di guerrieri che è sopravvissuto alle battaglie più importanti della storia dell'uomo perché dotato di un'abilità estremamente rara, ovvero quella di curare qualunque ferita. Tale potere gli ha permesso di risorgere dopo ogni morte e di essere quindi a tutti gli effetti immortali, con una vita plurisecolare alle spalle.

Guidato da Andy (Charlize Theron), una guerriera di antichissime origini, il gruppo scopre l’esistenza di un’altra creatura immortale, ma nel momento in cui il loro potere segreto viene reso noto, si rendono conto di essere in pericolo. Qualcuno è sulle loro tracce e pur di sfruttare a scopo di lucro il loro prezioso dono, è disposto a qualunque cosa.





