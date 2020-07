The Old Guard è uno dei 10 più grandi successi di Netflix

News Cinema

Netflix ci ha comunicato un paio di primati di The Old Guard, l'action con Charlie Theron e il nostro Luca Marinelli.

Netflix è spesso poco incline a rivelare i risultati numerici delle sue serie e dei suoi film originali in streaming: nel caso di The Old Guard, l'action con Charlize Theron e Luca Marinelli da poco pubblicato sul servizio, fa una parziale eccezione e ci comunica che il film è nella top 10 dei film Netflix più popolari di sempre. Non è immediato ricostruire quali siano gli altri nove, ma tenendo presente la grande platea ormai di abbonati al servizio, qualcuno comincia già a dare per scontato un sequel.

Seguendo le proiezioni di Reed Hastings & soci, The Old Guard dovrebbe essere visto da almeno 72 milioni di utenti nelle prime quattro settimane. Certo, non sappiamo quanti di questi utenti vedranno il lungometraggio fino alla fine, però è un numero che, in un momento di crisi delle sale, dà ragione di sorridere per l'industria dell'audiovisivo, indipendentemente da come la si pensi sul contrasto streaming/cinema.

Nello stesso Tweet, Netflix fa anche notare che la regista Gina Prince-Bythewood diventa la prima regista nera presente in quella classifica (e per la cronaca è anche la prima regista nera a firmare un cinecomic).

Ricordiamo che The Old Guard racconta la storia di un gruppo di guerrieri che attraversano i secoli, essendo di fatto dotati di immortalità, potendosi curare qualsiasi ferita o malattia. Alla loro guida c'è Andy (Theron), che si trova a dover affrontare la più difficile delle situazioni: difendersi da chi ha scoperto il loro segreto. Leggi anche The Old Guard, la recensione del film The Old Guard: Luca Marinelli racconta il suo personaggio nel film Netflix - Guarda il video