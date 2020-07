News Cinema

The Old Guard: dal fumetto allo schermo - Guarda il video

La redazione di Comingsoon.it di 12 luglio 2020

Il video che racconta il lavoro svolto per realizzare The Old Guard, il film Originale Netflix in streaming dal 10 luglio sulla piattaforma, a partire dalle pagine del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez.