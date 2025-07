The Odyssey di Christopher Nolan, il trailer che appare e scompare online

News Cinema

Negli USA chi è andato in sala a vedere Jurassic World: La rinascita ha visto anche il primo teaser trailer di The Odyssey di Christopher Nolan, esclusiva della sala, ma ovviamente online di straforo. Ma cosa si vede nei 70 secondi con Matt Damon e Tom Holland?

Manca più di un anno al 17 luglio 2026, quando The Odyssey di Christopher Nolan arriverà in sala: le riprese sono ancora in corso, ma chi ha visto al cinema negli USA Jurassic World: La rinascita (dal 2 luglio in uscita qui da noi), ha ammirato il primo teaser del poema epico secondo Nolan. I suoi 70 secondi avrebbero un'esclusiva temporale per il cinema, ma naturalmente sono stati ripresi di straforo e pubblicati qui e lì in rete, nonostante in queste ore la Universal stia facendo di tutto per rimuoverli. Ma cosa si vede e cosa si ascolta in questo primo teaser? Descriviamolo.

The Odyssey, Tom Holland in cerca di babbo Matt Damon Ulisse nel primo teaser

In poco più di un minuto, The Odyssey si è mostrato negli Stati Uniti agli spettatori di Jurassic World: La rinascita. Il teaser trailer si apre sull'inquadratura di un oceano, con una voce fuori campo che secondo molti potrebbe essere quella di Robert Pattinson: "Il buio. La legge di Zeus distrutta. Un regno senza re, da quando il mio maestro è morto. Sapeva che questa guerra non si poteva vincere. Eppure, eppure in qualche modo l'ha vinta". Dopo uno stacco, vediamo Telemaco (Tom Holland) di sera, davanti a un fuoco, domandare a un personaggio interpretato da Jon Bernathal se abbia visto suo padre Ulisse: quest'ultimo risponde che non lo vede dalla guerra di Troia, poi chiede alle altre persone presenti se abbiano storie su Ulisse da raccontare. Scherza: "Alcuni dicono che è ricco. Altri dicono che è povero. Alcuni dicono che è morto. Altri dicono che è imprigionato. Ma quale prigione potrebbe contenere un uomo come quello?" Il teaser si chiude su un corpo alla deriva su una zattera, in mare aperto. È Ulisse, cioè Matt Damon. Aspettiamo di condividere con voi il trailer in una versione ufficiale e in alta qualità, nel frattempo vi ribadiamo che l'enorme cast organizzato da Nolan, che sta girando in location reali in giro per il Mediterraneo, comprende anche Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, Mia Goth, Corey Hawkins e Charlize Theron come Maga Circe. Il film è interamente girato in IMAX e la sceneggiatura è scritta dallo stesso Nolan, che coproduce come di consueto con sua moglie Emma Thomas.

Dopo il grande successo di Oppenheimer, prosegue la collaborazione del regista con la Universal Pictures, in seguito al divorzio dalla Warner Bros avvenuto durante la pandemia (per la decisione della major di organizzare uscite simultanee al cinema e in streaming, secondo Nolan e non solo lui un danno tremendo per le sale).