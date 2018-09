The Oath: il trailer della black comedy con Tiifany Haddish e Ike Barinholtz su una cena del Ringraziamento da incubo

Dispiace dovervi dare questa ferale notizia, quando ancora andate postando su Instagram le vostre foto da sirenette e sirenetti al male: ma a Natale mancano solo 95 giorni.

Natale, coi regali, certo, ma anche con le cene e i pranzi di famiglia, che spesso e volentieri si risolvono non solo in colossali abbuffate, ma anche in confusioni, agitazioni, discussioni e liti di varia natura. Specie, di questi tempi, politica.

Negli Stati Uniti, prima e più della cena di Natale, c'è e conta quella del Ringraziamento. E proprio durante una cena del Ringraziamento, quella col tradizionale e proverbiale tacchino, è ambientato The Oath, che è una commedia nera scritta diretta e interpretata dall'attore comico Ike Barinholtz, nei cinema americani dal 12 ottobre.

Barinholtz al suo fianco ha voluto Tiffany Haddish, e poi anche John Cho, Carrie Brownstein, Billy Magnussen, Meredith Hagner, Nora Dunn, Jon Barinholtz e Chris Ellis.

Nel film Barinholtz è un progressista convinto e infervorato, e sempre incollato alle news, e la Haddish sua moglie più moderata, e durante la cena che hanno organizzato a casa loro con le famiglie ricevono la notizia che ai cittadini è richiesto di firmare un giuramento di fedeltà al Presidente degli Stati Uniti. A tavola s'inizia a dibattere della cosa, la tensione sale, e come se non bastasse in casa arrivano a sopresa due agenti del governo, facendo esplodere la situazione.

Questo è il trailer originale in versione red band di The Oath, che viene descritto come una perfida e caustica rielaborazione di un classico del cinema americano come la commedia delle feste, perfetta per questi tempi caratterizzati da una fortissima polarizzazione politica.