The Nun: il trailer dello spin-off di The Conjuring è finalmente arrivato!

Se l'horror più visceralmente spaventoso dell'anno, stando alle voci che giungono da oltreoceano, sarà Hereditary, un altro film di genere che promette sicuri spaventi è The Nun, lo spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield, dove la suora diabolica, assieme al Crooked Man (che avrà pure un suo film), era sicuramente il personaggio più inquietante. A dirigere il film è stato l'inglese Corin Hardy, il cui The Hallow, un altro interessante horror, è rimasto inedito nelle nostre sale ed è reperibile solo online.

The Nun arriverà nelle nostre sale il 20 settembre e proprio oggi sono arrivati un nuovo trailer e il poster, oltre a un'immagine pubblicata in esclusiva da Empire.

Protagonisti del film sono Taissa Farmiga, sorella minore di Vera Farmiga, che è Sorella Irene, e Démian Bichir nel ruolo di padre Burke. La diabolica suora (posseduta dal demone Valak - che, incidentalmente, appare nei testi fondamentali sulla stregoneria fin dal 14esimo secolo - nella sua versione terrena e soprannaturale, è interpretata da Bonnie Aarons, un'attrice apparsa tra l'altro in film come Mulholland Drive, Drag Me To Hell e The Fighter.

Questo dunque il trailer di The Nun

The Nun: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E questa la sinossi ufficiale del film:

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita, in un'abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull'evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell'ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in "The Conjuring – Il caso Enfield" mentre l'abbazia diventerà un terrificante campo di battaglia tra i vivi e i dannati.