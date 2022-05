The Nun 2: ecco alcuni dettagli sulla trama del sequel

News Cinema

In un annuncio di casting pubblicato dalla produzione di The Nun 2 apprendiamo che il sequel dell'horror si girerà in Francia e altri particolari sulla storia.

Torniamo a parlare di The Nun 2, sequel di uno degli horror di maggior successo, a sorpresa, degli ultimi anni, che come sappiamo da poco è stato affidato alle mani del regista di La Llorona - Le lacrime del male, Michael Chaves. L'account ufficiale Twitter del film ha infatti pubblicato un "casting call" aperto per il film, che include una breve trama e l'ambientazione della vicenda.

The Nun 2: il plot

Se nel tweet che vedete sotto cliccate sul link, vedrete che se risiedete in Europa potete partecipare al casting per alcuni dei personaggi che appariranno in The Nun 2. In due righe c'è anche un accenno di trama, questo:

1956. Francia. Un prete viene assassinato. Il Male di diffonde. Il sequel del successo mondiale The Nun segue sorella Irene che di nuovo si trova ad affrontare la forza diabolica Valak, la suora demoniaca.

The Nun, che aveva più che una trama un canovaccio, pretesto per le apparizioni dell'orribile suora, si svolgeva in un convento in Romania nel 1952. La protagonista, sorella Irene, era interpretata da Taissa Farmiga (sorella di Vera Farmiga, la Lorraine Warren della serie The Conjuring di cui il film è uno spinoff), che non sappiamo ancora se riprenderà il ruolo nel sequel. Le riprese di The Nun 2 inizieranno verso la fine dell'anno in Francia, appunto.