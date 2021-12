The Northman: il trailer del nuovo epico film di Robert Eggers con Alexander Skarsgård

News Cinema

È arrivato il primo trailer di The Northman, atteso nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse, Robert Eggers, con un cast impressionante, che comprende Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claes Bang, e che riporta finalmente al cinema la cantante Björk.

The Northman

Pochi registi possono vantarsi oggi del titolo di visionari, ma tra questi c'è sicuramente Eggers, che stavolta ci porta all'interno di una storia feroce, ambientata in un lontano passato nel Nord Europa, sulle vicende di un principe vichingo che giura di vendicare la barbara uccisione del padre e della madre e riprendersi il regno che gli spetta.

Anche la sceneggiatura è opera di Eggers, insieme allo scrittore e poeta islandese Sjón, che collabora con Björk dal 1995 e ha co-sceneneggiato l'affascinante Lamb.

The Northman arriverà al cinema con Universal Pictures il 21 aprile 2022 e noi non vediamo l'ora di vederlo. Per ora gustiamoci il trailer.