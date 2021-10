The North Sea: il trailer del disaster movie norvegese nella selezione della Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Diretto da John Andreas Andersen, sarà distribuito al cinema da Medusa dopo l'anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma The North Sea, di cui è appena uscito il trailer.

Sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il disaster movie norvegese The North Sea, dai creatori di The Wave e The Quake e firmato da John Andreas Andersen, di cui vi mostriamo il trailer. Nel film, che vanta incredibili effetti speciali, una piattaforma petrolifera crolla drammaticamente sulla costa norvegese. I ricercatori cercano di scoprire cosa sia successo. Pian piano, si rendono conto che questo è solo l'inizio di qualcosa di ancora più catastrofico.

Tra gli interpreti, Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen e Anders Baasmo. Questa la trama ufficiale:

Alla Vigilia di Natale del 1969, il governo norvegese annuncia qualcosa che cambierà per sempre la Norvegia: la costruzione di una delle più grandi piattaforme petrolifere offshore del mondo. Ekofisk diventa così l'inizio di un'avventura finanziaria senza precedenti. Dopo cinquant’anni anni di estrazioni petrolifere e molti traguardi raggiunti, restano aperte ancora tante domande. Cosa ha comportato tutto questo per il pianeta e l’equilibro marino? Quali sono state le reali conseguenze per l’ambiente? L’avventura Ekofisk rischia di diventare una delle più grandi armi di distruzione di massa al mondo?

In Italia The North Sea sarà distribuito da Minerva Pictures.