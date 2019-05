The Nightingale: il trailer del revenge movie della regista di Babadook

È stato diffuso il trailer ufficiale di The Nightingale, secondo film di Jennifer Kent, la regista australiana che ha debuttato con l'horror fantastico Babadook, tratto da un suo cortometraggio, che ha impressionato molti. Presentato al Sundance Film Festival e in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2018, The Nightingale è un revenge movie molto più crudo del film precedente, che ha maggiormente diviso la critica.

Il trailer è molto suggestivo e speriamo in ogni caso che il film abbia anche una distribuzione italiana. Questa la sinossi del film interpretato da Aisling Franciosi e Sam Claflin:

1825. Clare, una giovane detenuta irlandese, attraversa il selvaggio e aspro paesaggio della Tasmania per dare la caccia a un ufficiale britannico, spinta dalla vendetta per un terribile atto di violenza che l'uomo ha commesso nei confronti della sua famiglia. Per portare a termine l'impresa, si avvale di una guida aborigena di nome Billy, che a sua volta è traumatizzato da un passato intriso di violenza.