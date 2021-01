The Night: il trailer di un horror iraniano "alla Shining"

News Cinema

Diretto dal regista iraniano Kourosh Ahari, The Night, di cui vi mostriamo il trailer, è un horror prodotto in America ma che ha ricevuto l'autorizzazione per essere mostrato anche in Iran.

L'horror iraniano ha un nuovo nome di cui tenere conto, dopo l'affermazione della regista Ana Lily Armipour (che però è nata in Inghilterra). Parliamo di Kourosh Ahari, che ha cosceneggiato e diretto l'horror psicologico The Night, di cui vi mostriamo il trailer.

Ovviamente anche The Night è stato prodotto in America e detiene il record di essere il primo film "americano" ad ottenere il visto per la proiezione in Iran dalla rivoluzione del 1979. In America, invece, la distribuzione è prevista per il 29 gennaio 2021.

Come vedrete dal trailer, le atmosfere hanno ricordato ai critici (ed è un complimento non da poco) quelle di Shining di Stanley Kubrick. Questa la trama, che ha al centro un hotel in cui una giovane famiglia decide di trascorrere una notte:

Dopo una serata trascorsa con gli amici, una stanchissima coppia di sposi, Babak (Shahab Hosseini) e Neda (Niousha Noor) assieme al loro bambino si rifugia nel lussuoso ma inquietante Hotel Normandie. In una notte apparentemente senza fine, misteriosi trambusti rovinano il loro riposo notturno e Babak e Neda si rendono presto conto di essere rinchiusi con una forza maligna, affamata degli oscuri segreti che si sono nascosti a vicenda.

Sembra interessante, no? Speriamo che qualche distribuzione italiana gli dia un'occhiata.