The Night House - La casa Oscura: il trailer dell'inquietante thriller con Rebecca Hall

Arriverà al cinema il 16 settembre con la Disney il thriller con Rebecca Hall The Night House - La Casa Oscura, di cui vi mostriamo il trailer italiano.

È davvero suggestivo il trailer italiano, appena uscito, del thriller The Night House - La casa oscura, che arriverà al cinema il 16 settembre distribuito da Walt Disney Company. Diretto da David Bruckner (regista dell'horror Il rituale), ha come protagonista la bravissima Rebecca Hall, nel ruolo di una vedova che inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito da poco scomparso. Segreti che ruotano attorno alla loro casa... Di più la trama non dice e il trailer, giustamente, non rivela.

Al fianco di Rebecca Hall troviamo Stacy Martin, Sarah Goldberg, Vondie-Curtis Hall. E questo è il trailer ufficiale italiano di The Night House - La casa oscura.