The Night House - La casa oscura: il nuovo trailer ufficiale dell'horror soprannaturale

Rebecca Hall splendida protagonista dell'inquietante The Night House - La casa oscura, di cui è appena uscito il nuovo trailer ufficiale e che vedremo dal 16 settembre al cinema.

In Italia The Night House - La casa oscura, uscirà il 16 settembre e francamente non vediamo l'ora, perché chi lo ha visto in anteprima all'estero è a dir poco entusiasta. Si tratta di un horror soprannaturale, interpretato dalla sempre ottima Rebecca Hall e diretto da David Bruckner, regista di The Signal e del discreto Il rituale, al momento impegnato nel remake di Hellraiser. Del film è appena uscito un nuovo trailer ufficiale.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, è un film marcato Disney Searchlight (ex Fox) ed è dunque rivolto a un pubblico adulto che apprezza prodotti di qualità, non necessariamente "sanificati".

In The Night House Rebecca Hall è una vedova che inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito che si è da poco suicidato, lasciandole un misterioso messaggio. Sulla trama al momento non si sa altro, ma sicuramente questo mantiene alte le aspettative per un film genuinamente spaventoso.