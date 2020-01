The Night Clerk: il trailer del giallo con Tye Sheridan, Ana de Armas e John Leguizamo

News Cinema

Dopo Assassinio sull'Orient Express di Branagh e Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson, ecco un altro film che rilancia il più classico "murder mystery".

Che sia sotto forma di tradizionalissimo giallo - come in Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh o Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson (che si è anche portato a casa una candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale) - o che batta la pista del thriller più contemporaneo, quello che nei paesi anglosassoni chiamano "murder mystery" è un genere che va sempre per la maggiore.

È ora in arrivo un nuovo film dal titolo The Night Clerk e che, ovviamente, spera di ottenere lo stesso successo e di cui è disponibile un trailer originale.

Scritto e diretto da Michael Cristofer (quello che nel 2001 aveva diretto Angelina Jolie e Antonio Banderas in Original Sin), The Night Clerk vede protagonisti il Tye Sheridan di Ready Player One, la lanciatissima Ana de Armas, protagonista proprio di Knives Out, e un solido caratterista come John Leguizamo. E c'è anche Helen Hunt.

La storia è quella di un giovane sensibile e introverso, forse leggerente autistico, che lavora come portiere di notte in un albergo, e che osserva incessantemente ogni persona e dettaglio attorno a lui (anche attraverso l'uso non proprio ortodosso delle telecamere di sorveglianza, il che lo rende in qualche modo vagamente simile al Norman Bates di Psycho). Quando uno degli ospiti dell'hotel muore assassinato durante il suo turno, diventerà il sospettato numero uno dal detective che si occupa delle indagini, anche per via di una deposizione confusa e incoerente.

The Night Clerk debutterà nei cinema americani il prossimo 21 febbraio.

The Night Clerk: guarda il trailer originale del film