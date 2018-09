The New Romantic: trailer della commedia romantica young adult con Camila Mendes e Jessica Barden

Il mondo degli Young adult continua a riempire i listini dei distributori cinematografici, dopo aver colonizzato gli scaffali delle librerie di tutto il mondo. Iniziamo con una spiegazione che può sembrare inutile a molti, ma crediamo utile, visto che The New Romantic, di cui vi presentiamo il trailer cinematografico, racconta la vita quotidiana di una sugar baby, Chi sono, costoro? Sono delle ragazze molto giovani che accettano regali da una persona più adulta (se non anziana) in cambio di una relazione romantica o spesso sessuale. Un fenomeno di cui parlerà, in versione Roma nord, Baby, l’imminente serie televisiva targata Netflix.

La particolarità di The New Romantic è che tratterà la questione in chiave commedia romantica teen. Protagoniste sono attrici del piccolo schermo come Camila Mendes di Riverdale e Jessica Barden della serie The End of the F***ing World. La Barden interpreta una giovane giornalista che, disillusa dalle possibilità romantiche nel proprio gruppo di amici, inizia a uscire con un uomo più grande in cambio di regali. La Mendes è la professionista esperta che la introduce al mondo delle sugar baby.

Il film ha esordito al sempre più popolare festival dedicato al cinema indipendente, il SXSW di Austin, in Texas, dove ha ottenuto il premio per la migliore opera prima. The New Romantic è scritto e diretto da Carly Stone e uscirà nei cinema americani il 9 novembre, prima di passare dopo pochi giorni, il 13, in digitale e on demand.