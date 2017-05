The New Mutants sarà un vero film horror, garantisce il regista

Dopo il grande successo al botteghino di Deadpool e Logan, cinecomic atipici vietati ai minori, la 20th Century Fox ha intenzione di continuare su questa scia, dando carta bianca al regista Josh Boone per lo spin-off The New Mutants, un horror a tutti gli effetti con Anya Taylor-Joy, Maisie Williams e Rosario Dawson nei panni della dr.ssa Reyes. Ecco come Boone ha spiegato la sua impostazione a Entertainment Weekly:





"Faremo un horror completo, a tutti gli effetti, nell'universo degli X-Men. Non ci sono costumi, non ci sono supercattivi. Stiamo cercando di fare qualcosa di molto, molto diverso. Sono stato cresciuto da genitori molto religiosi, erano evangelici della Southern Baptist Convention, credevano nel Rapimento, credevano che il diavolo fosse reale, credevano nei demoni. Io e il mio sceneggiatore Knate siamo cresciuti in un ambiente simile e abbiamo passato le nostre intere vite a sostenerci a vicenda il più possibile. E' così che siamo sopravvissuti alla follia in cui siamo cresciuti."

Interessante che la 20th Century Fox non tema, oltre alla reazione del botteghino a film più estremi, anche le conseguenze in termini social delle dichiarazioni del regista. Decisamente non siamo in territorio Disney - Marvel!