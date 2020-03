The New Mutants, la verità sui reshoot da Maisie Williams e dal regista Josh Boone

News Cinema

L'ultimo atto degli X-Men alla Fox ormai Disney, The New Mutants, è completo: il regista Josh Boone e Maisie Williams ci dicono se qualcosa è stato davvero rigirato...

Sicuramente almeno in Italia The New Mutants non rispetterà la data d'uscita del 2 aprile, però il film di Josh Boone è in effetti completo, nonostante il mistero aleggiante sui suoi apparenti reshoot. The New Mutants rappresenta l'ultimo atto dell'universo X-Men targato Fox, acquisita dalla Disney proprio durante la postproduzione di quello che è nato come cinecomic in salsa teen horror. Per chi non avesse dimestichezza col progetto, la storia vede cinque giovanissimi mutanti prigionieri di una misteriosa struttura ospedaliera. La storia produttiva del lungometraggio è stata difficoltosa: girato nella seconda metà del 2017, doveva uscire nel 2018 poi è stato rimandato due volte, prima per reshoot che avrebbero dovuto rendere il film più horror, poi per l'acquisizione della Disney, che ha rivisto il calendario ancora. Ma il The New Mutants che prima o poi ci troveremo davanti è stato davvero rimaneggiato? Il regista Josh Boone ha negato tutto a Entertainment Weekly.

"Tutti dicono che abbiamo fatto reshoot! Non li abbiamo mai fatti. Vi dirò di più: se non ci fosse stata l'acquisizione, sono sicuro che avremmo fatto reshoot, come succede a ogni altro film, si rigirano alcune cose. Non abbiamo fatto nemmeno quello, perché nel momento in cui la fusione è stata decisa e conclusa, gli attori erano cresciuti!"

Questa dichiarazione è l'ultima tessera del puzzle, tutto combacia: in molti si domandavano infatti come mai la Disney avesse accettato un "teen horror", e quando la settimana scorsa si è saputo del semplice "PG-13" dato al film dalla censura americana, tanti avevano scommesso su ritocchi per edulcorare l'esperienza. In realtà però i reshoot che la Fox voleva fare puntavano al contrario a rendere più horror e gore il film, dopo aver costretto Boone invece a controllarsi sul set, per non esagerare in quel senso. Ora che sappiamo che i reshoot di The New Mutants non ci sono stati, la Disney si è quindi è semplicemente trovata davanti un film compatibile con la sua politica. Conferma la cosa anche Maisie Williams, nel film interprete di Wolfsbane:

"Il film è esattamente il film che volevamo fare. Ero nervosa quando parlavano dei reshoot o dei rimontaggi, temevo sarebbe diventato molto diverso, ma onestamente: è proprio quello che intendevamo fare."