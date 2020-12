The New Mutants in Blu-ray dal 16 dicembre, ecco i contenuti extra

News Cinema

The New Mutants con Anya Taylor-Joy, Maisie Williams e Charlie Heaton arriva in formato digitale fisico Blu-ray e dvd, guardiamo cosa offre quest'edizione.

Arriva in Blu-ray e dvd il 16 dicembre The New Mutants, il cinecomic ultimo atto dei mutanti Marvel in casa Fox, ereditato dalla Disney, uscito al cinema in una breve sosta dalla pandemia a fine estate, ora proposto in formato fisico digitale con alcuni contenuti extra. Il film di Josh Boone, originariamente concepito come un film con velature di teen horror, vede protagonisti cinque giovani mutanti che cercano di uscire dallo stato di cattività in cui si trovano: sono Wolfsbane (Maisie Williams), Magik (Anya Taylor-Joy), Cannonball (Charlie Heaton), Sunspot (Henry Zaga) e Mirage (Blu Hunt).

