The New Mutants: atmosfere horror in un nuovo spot del cinecomic

News Cinema

La Sony ha diffuso un nuovo spot televisivo dell'atteso cinecomic con Anya Taylor-Joy e Maisie Williams, che uscirà il 20 aprile al cinema.

Anche se di The New Mutants abbiamo già un trailer italiano, la Sony ha appena diffuso un breve spot video del film, in cui i giovani mutanti protagonisti si trovano esposti a situazioni decisamente poco piacevoli. È anche l'occasione per tornare a parlare di un film che vede protagoniste la Maisie Williams del Trono di spade e Anya Taylor-Joy, accanto a colleghi come Charlie Heaton di Stranger Things, Henry Zaga e Alice Braga.

Nato dall'omonimo fumetto Marvel del 1982, creato da Chris Claremont e Bob McLeod, il film diretto da Josh Boone vede un gruppo di cinque mutanti adolescenti rinchiusi in una sorta di manicomio, costretti ad affrontare anche i propri demoni personali per salvarsi la vita. Per avere un'idea delle atmosfere del film, basti sapere che è presentato come una specie di incrocio tra Stephen King e i film di John Hughes. Noi lo vedremo il prossimo 20 aprile.