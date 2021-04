The Nest - l’inganno: il trailer del thriller con Jude Law in streaming dal 14 maggio

News Cinema

Dall'America all'Inghilterra, Jude Law è protagonista del thriller The Nest - l'inganno, di cui vi presentiamo il trailer, che sarà disponibile nelle principali piattaforme streaming dal 14 maggio.

Il trauma culturale di una famiglia che si trasferisce dall’America alla Gran Bretagna di campagna degli anni ‘80 è al centro del nuovo thriller con protagonista Jude Law, The Nest - l’inganno, scritto e diretto da Sean Durkin. Canadese, ma cresciuto in Inghilterra e dall’adolescenza negli Stati Uniti, è stato regista dell’indipendente La fuga di Martha.

The Nest, di cui vi presentiamo il trailer in anteprima, è stato presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival dello scorso anno, prima di vincere il Grand Special Prize e il premio per la rivelazione al Festival di cinema americano di Deauville. Accolto da critiche favorevoli, è uscito a settembre 2020 negli Stati Uniti distribuito da IFC Films.

La trama di The Nest - L’inganno

Nel 1986 a Londra il settore finanziario è pronto a cambiare per sempre grazie agli effetti del Big Bang. Per Rory (Jude Law), ex broker sempre alla ricerca dell'affare e abituato a vivere al di sopra delle proprie possibilità, è un'occasione da non perdere. Rory convince la moglie Allison (Carrie Coon) e i figli Samantha e Benjamin a lasciare New York per trasferirsi a Londra in una sontuosa tenuta in campagna, dove anche Allison potrà finalmente provare a realizzare il suo sogno: costruire e gestire un maneggio. Una situazione apparentemente perfetta ma soggetta a cambiamenti che fanno venire a galla menzogne e scomode verità su Rory, su Allison, sulla loro relazione, su chi siamo davvero e cosa siamo disposti a fare e a sacrificare pur di raggiungere i nostri obiettivi...

Il trailer del thriller The Nest - L’inganno