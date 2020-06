The Nest: Jude Law nell'inferno di un matrimonio e di un'inquietante casa di campagna trailer del film

News Cinema

Jude Law è protagonista, insieme a Carrie Coon, di un thriller psicologico su una coppia che dall'America si trasferisce in una villa in Inghilterra.

Un sopraffino Jude Law, ormai in stato di grazia qualunque film o serie tv si trovi a fare, è protagonista del thriller psicologico The Nest che qualcuno ha avuto l'opportunità di vedere e apprezzare all'ultimo Sundance Film Festival. Al fianco dello young pope sorrentiniano, nella vicenda di una coppia e di una sontuosa villa di campagna, troviamo Carrie Coon, che vedremo in Ghostbusters 3: Legacy e che ricordiamo in Gone Girl e nella serie tv The Leftovers. I due attori formano un bel duetto, come hanno sottolineato alcuni critici, e si passano bene la palla in una storia "di soldi, potere, immagine personale e controllo" che vede protagonisti un marito e una moglie che dall'America si trasferiscono in Inghilterra.

La regia di The Nest è di Sean Durkin, che 9 anni fa aveva diretto Martha, Marcy, May, Marlene, altro thriller psicologico di cui era interprete principale Elizabeth Olsen e che era inquietante e teso al punto giusto. Anche The Nest è inquietante, come si vede dal trailer che è appena stato diffuso.

Ecco la sinossi ufficiale di The Nest, che non va confuso con l'omonimo horror italiano di Roberto De Feo e che, se tutto va bene, uscirà nelle sale USA il prossimo 18 settembre

Rory (Jude Law) è un ambizioso imprenditore ed ex broker di materie prime che convince sua moglie Allison, che è americana, e i suoi figli ad abbandonare le comodità della provincia americana per tornare, negli anni '80, nel suo paese d'origine: l'Inghilterra. Fiutando una buona opportunità, Rory torna a lavorare per la sua vecchia società e affitta una dimora di campagna con delle terre per i cavalli di Allison, dove progetta di costruire una stalla. Ben presto, la speranza di un nuovo inizio accompagnato dalla ricchezza comincia a naufragare e i coniugi devono affrontare sgradevoli verità che si annidano sotto la superficie del loro matrimonio.