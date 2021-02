The Nest (Il Nido): la Villa dei Laghi del film horror esiste ed è visitabile

News Cinema

Il film horror di Roberto De Feo intitolato The Nest e uscito in sala nel 2019, è ambientato in un piccolo castello chiamato Villa dei Laghi che è reale e si trova in provincia di Torino.

Nel caso abbiate visto o stiate per vedere The Nest (Il Nido), il film horror italiano diretto da Roberto De Feo, dovete sapere che c'è un personaggio che non ha sembianze umane. La storia del film racconta di un ragazzo di nome Samuel, costretto a vivere su una sedia a rotelle, che abita insieme alla madre Elena in una residenza isolata e circondata da boschi. La quotidianità del giovane non è certo delle più esaltanti, essendo bloccato all'interno della villa e con il divieto assoluto di allontanarsi. Samuel cresce apparentemente protetto, ma indubbiamento frustrato e con una crescente irrequietezza anche per strani episodi che accadono nella dimora. L'arrivo dell’adolescente Denise scardina però gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Qual è il personaggio fondamentale nella storia che non ha sembianza umane? La villa del mistero, ovviamente, chiamata la Villa dei Laghi.

The Nest (Il Nido): dove si trova la Villa dei Laghi

La Villa (o Castello) dei Laghi è situata nel comune di Druento, in provincia di Torino, a un'ora di auto dal centro del capoluogo. Villa dei Laghi è situata nel Parco regionale La Mandria, su una penisola al centro del Lago Grande. Come spiega il sito della Regione Piemonte, la Villa fu fatta erigere come reposoir di caccia per volere di Re Vittorio Emanuele II fra il 1863 e il 1868 secondo forme neomedievali e neorinascimentali. L'edificio subì in epoca recente consistenti trasformazioni con l’ampliamento delle strutture residenziali. Nucleo originario è la parte centrale, sormontata da torri merlate di forma diversa e decorazioni trompe l’oeil, mentre le scenografiche ali laterali sono dovute alla famiglia Bonomi Bolchini che acquistò la Villa insieme ad una circostante tenuta di 400 ettari nel 1960 e ne affidò l’ampliamento all’architetto e scenografo Mongiardino. Il giardino, che si presenta con prati all’inglese e zone boschive disegnate, è ideazione del paesaggista Pietro Porcinai. A seguito dell’istituzione del Parco, che vietò l’attività venatoria, i Bonomi Bolchini persero interesse verso la proprietà e nel 1994 la vendettero alla Regione Piemonte.