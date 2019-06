The Nest (Il Nido): il trailer dell'horror psicologico di Roberto De Feo

Fino ad oggi potevamo solo immaginare come sarebbe stato esattamente The Nest (Il Nido), l'horror psicologico che segna il debutto nella regia di un lungometraggio di Roberto De Feo. Della storia di un ragazzino sulla sedia a rotelle tenuto quasi prigioniero in un'immensa villa da una madre iperprotettiva ci eravamo fatti un'idea guardando le foto di scena e soprattutto durante una set visit a Villa dei Laghi, suggestiva e inquietante location poco distante da Torino. Adesso però è arrivato il trailer del film e fa veramente paura, un po’ come la serie tv Hill House, The Others e tutti quegli horror in cui a spaventare sono i luoghi, i misteri della mente umana e il non visto.

The Nest (Il Nido): Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Scritto da Lucio Besana, Margherita Ferri e Roberto De Feo, prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution e con la produzione esecutiva di Prem1ere Film e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, The Nest (Il Nido) è interpretato da Francesca Cavallin e dai giovani Justin Korovkin e Ginevra Francesconi. Arriverà in sala il 14 agosto distribuito da Vision Distribution.

Samuel (Justin Korovkin) è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena (Francesca Cavallin) a Villa dei Laghi, una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l'arrivo dell’adolescente Denise (Ginevra Francesconi) scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?