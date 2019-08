The Nest, è in arrivo al cinema l'horror dell'estate: ecco intanto il bellissimo poster alternativo

News Cinema

Il film segna l'esordio nella regia di un lungometraggio di Roberto De Feo. Arriverà nei cinema il 15 agosto, in contemporanea con la presentazione al Festival di Locarno.

Da sempre in Italia l'estate è la stagione preferita del cinema di paura. Tra i film horror in arrivo nelle sale a Ferragosto, una menzione speciale va The Nest (Il Nido), un inquietante horror psicologico made in Italy, che segna (l'ottimo) esordio nella regia di un lungometraggio di Roberto De Feo.

Il film, prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution, arriverà nelle nostre sale proprio il 15 agosto, in contemporanea con la presentazione al Festival di Locarno.

In attesa di vedere il film sui nostri schermi, distribuito da Vision Distribution, ve ne mostriamo in esclusiva il bellissimo poster alternativo: Una composizione di fiori, due corvi, una farfalla e una tetra dimora... e il teschio è servito





Questa è la trama ufficiale del film:

Samuel (Justin Korovkin) è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena (Francesca Cavallin) a "Villa dei Laghi" una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto.

Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l'arrivo dell’adolescente Denise (Ginevra Francesconi) scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé.

Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?