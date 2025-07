The Mythmakers, la storia d'amicizia tra Tolkien e Lewis diventa un film animato

News Cinema

J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis hanno creato due storie amatissime ancora oggi e ne hanno generato un'altra: la loro amicizia protagonista di The Mythmakers diventa un film.

Prendete due amatissimi scrittori fantasy come J. R.R. Tolkien e C. S. Lewis e metteteli insieme in una graphic novel e avrete The Mythmakers, un’opera letteraria che racconta l’incredibile storia vera dietro un’amicizia tra celebri autori di storie mai invecchiate e che ancora oggi dominano non solo l’editoria, ma anche il mondo dell’intrattenimento. Da un lato l’autore de Il Signore degli Anelli e dall’altro l’autore de Le Cronache di Narnia, entrambi titoli forti ben inseriti ancora oggi nella cultura popolare e protagonisti di una storia dedicata proprio alla loro amicizia.

The Mythmakers, la storia d’amicizia tra Tolkien e Lewis diventa un film

Ideata da John Hendrix, The Mythmakers è una graphic novel che riceverà molto presto un adattamento cinematografico animato con la regia di Justin Strawhand. La storia, come riporta Collider, ruota attorno all’amicizia di due celebri autori che si sarebbero incrociati per la prima volta nel 1926 durante una riunione di facoltà al Merton College “ma la loro eredità come pari e l'influenza che avrebbero avuto l'uno sull'altro, non solo come scrittori ma come esseri umani, sarebbero continuate per decenni fino alla morte di Lewis”, si legge nell’articolo.

Questo titolo è stato inserito nella lista di candidati all’Eisner Award come migliore opera basata sulla realtà al San-Diego Comic-Con 2025. Aaron Burns, che figura come produttore del progetto, ha affermato: “Le opere di C. S. Lewis e J. R. R. Tolkien mi hanno ispirato fin da quando ero piccolo. Quando ho letto "The Mythmakers" di John Hendrix, ho capito subito che Burns & Co. dovevano adattarlo in un film d'animazione speciale quanto il libro. Le parole e le immagini di John saltano letteralmente fuori dalla pagina, quindi non vedo l'ora di catturare la sua creatività e creare un film senza tempo che le famiglie possano apprezzare negli anni a venire”. Anche l’autore ha commentato la novità con grande emozione:

Sono entusiasta che Burns & Co. stiano adattando The Mythmakers in un lungometraggio d'animazione. Fin dalla nostra prima conversazione, ho capito che il loro team ha davvero capito il libro e condivide il mio amore per la mitologia di Lewis, Tolkien, gli Inklings e i mondi che hanno costruito insieme. Il libro Mythmakers in sé è stato un progetto quinquennale, ma per molti versi la storia è iniziata nel mio cuore quando ho letto per la prima volta Lo Hobbit, a 10 anni. Non vedo l'ora di vedere come il fantastico team guidato da Aaron Burns tradurrà quella nostalgia che molti di noi condividono a un nuovo pubblico, in un nuovo mezzo. Come ci hanno insegnato Lewis e Tolkien, l'arte migliora in comunità, e sono entusiasta di condividere questa storia con un pubblico più ampio sul grande schermo.