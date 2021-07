The Munsters: Ron Zombie ci dà un assaggio dei costumi, del trucco e parrucco e del quartiere dei Munster

News Cinema

Dall'Ungheria con amore Rob Zombie ci porta nel magico mondo del suo nuovo film The Munsters, ispirato alla serie tv I mostri. Il regista posta su Instagram foto di parrucche, costumi e strade.

Quasi commuove l’entusiasmo di Rob Zombie per il suo nuovo progetto, che poi è l'adattamento cinematografico dell'arcinota serie tv degli anni Sessanta The Munsters, da noi intitolata I mostri. Tramite Instagram, il regista ci svela come sarà la strada in cui abiteranno i suoi protagonisti, e cioè Mockingbird Lane.

In un post precedente Zombie aveva mostrato la planimetria della casa della famiglia Munster, che si trova al numero 1313 della suddetta via, scrivendo: "La planimetria è pronta! E’ ora di passare alla costruzione. Preparatevi per la più perfetta Munsters House dal 1964. Voglio esattamente questa cosa". Stavolta, invece, possiamo ammirare il luogo (per adesso una strada polverosa) dove come d'incanto apparirà la dimora di Herman Munster & Co. Non manca un video animato che ci permette di fare un mini-giro per Mockingbird Lane. Nella didascalia leggiamo: "Non stiamo solamente costruendo la casa dei Munster. Stiamo costruendo per intero Mockingbird Heights! E’ un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo".

Ma non finisce qui. Rob Zombie ha deciso di viziarci e di accrescere a dismisura la nostra attesa facendoci vedere le tenute da notte di Herman e Lily Munster, che perfino quando vanno a dormire sono eleganti ed eccentrici al punto giusto, soprattutto Lily.

Sempre dall'account Instagram di Rob Zombie arriva una fotografia della parrucca del nonno vampiro. Il regista ci dà anche un'idea di come sarà la fronte di Herman Munster, un mostro in stile Frankenstein.

Andata in onda dal 1964 al 1966, I Mostri era interpretata da Fred Gwynne, Yvonne De Carlo, Al Lewis, Butch Patrick, Beverley Owen. Anche se Variety scrive che non ci sono notizie sul cast, sembra che nel film reciteranno Sheri Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips, Daniel Roebuck e Richard Brake, con Jorge Garcia e Cassandra Peterson.