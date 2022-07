The Munsters: il primo trailer del prequel in cui Rob Zombie porta al cinema i personaggi degli anni Sessanta

News Cinema

Dopo le foto della preparazione e dei personaggi, diffusi da un super entusiasta Rob Zombie, arriva il primo trailer di The Munsters, ovvero I mostri, il film tratto dalla serie tv degli anni Sessanta.

Chissà come reagirà il pubblico dei giovanissimi di fronte a The Munsters, il film con cui Rob Zombie, un entusiasta della serie, porta al cinema i personaggi del celebre telefilm degli anni Sessanta, rivale de La famiglia Addams, che da noi si intitolava I mostri. A giudicare dai primi commenti al trailer non hanno idea di cosa si tratta, ma a noi, sarà l'età, questa commedia intriga assai. Certo non bisogna aspettarsi qua i fiumi di sangue e violenza dei film precedenti del regista, visto che si tratta essenzialmente di un omaggio allo show andato in onda sulla CBS dal 1964 al 1966, e che conobbe tentativi più o meno riusciti di reboot, anche a colori, negli anni seguenti. The Munsters era, come La famiglia Addams, una satira "mostruosa" della tipica famiglia borghese americana del periodo, in cui la comicità nasceva dalla convinzione dei protagonisti di essere normali, in mezzo a un mondo decisamente strano. Ecco il trailer di The Munsters, dove a interpretare i personaggi sono Sheri Moon Zombie (Lily Munster), Jeff Daniel Phillips (Herman Munsters) e Daniel Roebuck (il nonno), mentre Butch Patrick, che nell'originale degli anni Sessanta era il figlio lupo mannaro, Eddie, è qua l'Uomo di latta. Dai bellissimi titoli d'epoca alla accattivante sigla di Jack Marshall che apriva il telefilm, ecco a voi The Munsters!.

The Munsters: un rapido commento al trailer

Nel film di Rob Zombie The Munsters, che è un prequel delle storie raccontate nella serie, assistiamo all'incontro e alla conseguente storia d'amore tra Lily ed Herman e al loro viaggio dalla Transylvania... a Hollywood. Dal traIler è evidente che c'è un'intera metastoria dietro, dal momento che si vedono anche, in bianco e nero, le scene della sigla del telefilm. Per il resto, il trionfo di colori e paccottiglia kitsch sembra rimandare più che altro alle derivazioni successive dello show e ad un'estetica horror anni Ottanta. Che dire? Liberi di restare scettici, ma noi non vediamo l'ora di vederlo al cinema!