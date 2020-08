The Mist: il film da vedere e commentare insieme lunedì 10 agosto con SimulWatch

News Cinema

The Mist, il film horror del 2007, tratto dal racconto La nebbia, è stato il terzo adattamento di un'opera di Stehpen King da parte del regista Frank Darabont, dopo i magnifici Le ali della libertà e Il miglio verde. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 10 agosto alle 21.30.

La visione condivisa di lunedì 10 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è The Mist, film horror del 2007, terzo adattamento di un'opera di Stephen King da parte del regista Frank Darabont, dopo un capolavoro come Le ali della libertà e il bellissimo Il Miglio Verde. Tratto dal racconto La nebbia, contenuto nella raccolta Scheletri, il film vede protagonisti Thomas Jane, Alexa Davalos, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, William Sadler, Chris Owen, Nathan Gamble, Andre Braugher, Toby Jones, Sam Witwer e le musiche di Mark Isham.



L'appuntamento per vedere tutti insieme The Mist e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 10 agosto alle 21.30.

La storia si svolge in una cittadina del Maine (come in ogni buon libro di King che si rispetti) dove una strana e minacciosa nebbia sembra voler avvolgere tutto e tutti. David Drayton e suo figlio Billy si trovano così intrappolati in un supermercato, insieme ad un gruppo di altri cittadini terrorizzati. David non tarda ad accorgersi che la nebbia è "abitata" da inquietanti creature. L'unica possibilità per il gruppo è quello di unire le forze. Ma mentre alcuni cedono al panico, David inizia a chiedersi cosa sia più terrificante: i mostri nella nebbia o i suoi compagni rifugiati nel supermercato?



The Mist: Trailer del film horror diretto da Frank Darabont

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Un sacco bello