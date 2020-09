The Midnight Sky: le prime foto del nuovo film di e con George Clooney!

News Cinema

Per il suo settimo film da regista, che si intitola The Midnight Sky, George Clooney sceglie la fantascienza e racconta l'estinzione della razza umana. Sono arrivate le prime immagini di scena.

Il prossimo film da regista di George Clooney, che segue di tre anni la commedia nera con Matt Damon Suburbicon, si intitola The Midnight Sky ed è attualmente in post-produzione. Arriverà su Netflix a dicembre e il fascinoso George ne è anche protagonista. Basato sul romanzo "Good Morning, Midnight", scritto da Lily Brooks-Dalton, appartiene al genere fantascientifico ed è interpretato anche Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo e Demián Bichir. Li vediamo tutti nelle prime foto del film pubblicate da Vanity Fair, che ci mostrano un Clooney con la barba da profeta e una camicia a scacchi.

The Midnight Sky racconta due storie: la prima è incentrata su un team di astronauti che scoprono l'esistenza di una Luna che ruota intorno a Giove e si rendono conto che potrebbe essere abitata dagli esseri umani. Ciò che il gruppo ignora è che la Terra è praticamente senza vita. La seconda storia narra di un uomo che sta per morire (Clooney) e che è uno degli ultimi sopravvissuti di una catastrofe che ha colpito la Terra. L'uomo si trova in un centro di ricerca nella regione artica e tenta di dissuadere gli astronauti della prima storia dal fare ritorno a casa.

George Clooney descrive Midnight Sky come Revenant - Redivivo che incontra Gravity, quindi un mix tra fantascienza e film di sopravvivenza. "Volevo che parlasse in qualche modo di redenzione" - ha dichiarato il regista. "Volevo che ci fosse un messaggio di speranza in una storia molto cupa che parla dell'estinzione del genere umano".