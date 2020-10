News Cinema

The Midnight Sky: il trailer italiano ufficiale del film Netflix di e con George Clooney

Federico Gironi di 27 ottobre 2020 9

Dopo l'anticipazione del teaser, arrivato poche ore fa, ecco il primo vero trailer del film diretto e interpretato dal divo americano, qui in versione super-barbuta. The Midnight Sky debutterà in streaming su Netflix il prossimo 23 dicembre.