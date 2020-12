The Midnight Sky con George Clooney: ecco di cosa parla il Film in arrivo su Netflix

News Cinema

Diretto dallo stesso Clooney, il fantascientifico The Midnight Sky, adattamento del romanzo di Lily Brooks-Dalton "La distanza tra le stelle", vede nel cast anche Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler e Demián Bichir e racconta una storia post-apocalittica che vede la Terra colpita da una misteriosa catastrofe globale.

The Midnight Sky, il film diretto, prodotto e interpretato da George Clooney, sarà disponibile in streaming su Netflix dal 23 dicembre.

Il film, trasposizione cinematografica del romanzo d'esordio del 2016 della giovane scrittrice americana Lily Brooks-Dalton "Good Morning, Midnight", pubblicato in in Italia nel 2017 da Editrice Nord con il titolo "La distanza tra le stelle", è stato scritto da Mark L. Smith (co-sceneggiatore, insieme a Alejandro G. Iñárritu, di Revenant - Redivivo con Leonardo DiCaprio, nonché co-autore dell'annunciato nuovo film di Star Trek di Quentin Tarantino), vede nel suo cast, oltre al protagonista Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir, Tiffany Boone e la giovanissima Caoilinn Springall, per la prima volta sullo schermo.

The Midnight Sky: la trama e il trailer del film di George Clooney

La storia del film The Midnight Sky è quella di Augustine (George Clooney), un anziano e brillante astronomo che lavora in una base scientifica del circolo polare artico.

A seguito dell'annuncio di un' imminente catastrofe, i militari ordinano la completa evacuazione dell'Osservatorio e l'immediato rimpatrio dei suoi occupanti.

Qualsiasi sia il pericolo, Augustine si rifiuta di seguirli, deciso a finire i suoi giorni da solo in quel luogo, osservando le stelle. Ma l'incontro con Iris (Caoilinn Springall), una misteriosa ragazzina di 8 anni, scombussola i suoi piani: deve assolutamente riprendere contatto con il resto del mondo per salvarla. Ma tutti i suoi tentativi restano senza risposta. A quanto pare, Augustine e Iris sembrano essere gli unici sopravvissuti sulla Terra dopo una misteriosa catastrofe globale.

Nel frattempo, la giovane astronauta Sully (Felicity Jones) sta lasciando Giove per rientrare sulla Terra con il resto dell'equipaggio da una missione mai riuscita a nessun essere umano, ma ogni tentativo di conttatare Houston sembra vano. Solo Augustine capta il suo messaggio.

Nel corso delle loro conversazioni, Sully e Augustine si scopriranno e si avvicineranno, nonostante l'immenso vuoto che li separa. Insieme, affronteranno le loro paure e la solitudine, riflettendo sulle loro scelte passate, cercando di affrontare il futuro che li attende.



