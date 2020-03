The Mexican: galeotto fu il set per Julia Roberts (ma l'amore non scoppiò con Brad Pitt)

News Cinema

Sul set di questa insolita commedia, che ha lanciato la carriera di Gore Verbiski, una delle attrici più famose e amate del mondo ha incontrato l'uomo destinato a diventare suo marito. Ma non è Brad il Bello, né James Gandolfini.

Un po' film d'avventura, un po' road movie, un po' commedia romantica e perfino con una spruzzata di thriller. The Mexican - Amore senza la sicura, è un insolito mix di generi, che nel 2000 ha lanciato da carriera di Gore Verbinski, poi passato a dirigere horror come The Ring, i primi tre capitoli della fortunatissima serie di Pirati dei Caraibi, e molti altri film.

La trama di The Mexican

Jerry Welbach è un criminale di mezza tacca che lavora per un potente boss della mala. Il suo capo gli ordina di partire per il Messico, allo scopo di recuperare una vecchia e preziosa pistola chiamata "The Mexican". Nonostante Samantha, la sua fidanzata, voglia a tutti i costi che Jerry esca dal giro criminale per sempre, l'uomo sembra non avere altra scelta: o porta a termine l'incarico oppure può considerarsi un uomo morto. In Messico Jerry riesce facilmente a trovare la pistola che doveva recuperare, ma mentre è impegnato in un difficoltoso viaggio di ritorno scopre che Samantha è stata rapita, da un sicario di nome Leroy, assoldato proprio dai suoi capi.

Julia Roberts e Brad Pitt, per la prima volta insieme

The Mexican è il primo film in cui Julia Roberts e Brad Pitt appaiono insieme (lo faranno poi anche in Ocean's Eleven e Ocean's Twelve, e in Confessioni di una mente pericolosa). Amici nella vita, stavano cercando il progetto giusto per lavorare sullo stesso set, e si interessarono quindi alla sceneggiatura del film, firmata da J.H. Wyman. E lo fecero a tal punto che, dato che The Mexican era nato come un progetto a basso budget, accettarono di prendervi parte per un compenso molto inferiore a quello loro abituale. In due guadagnarono infatti "soli" 15 milioni di dollari, a fronte di un budget complessivo del film che fu conseguentemente gonfiato per arrivare a circa 57 milioni di dollari.

The Mexican: set galeotto per Julia Roberts

Il set di The Mexican è stato galeotto per Julia Roberts, che vi ha trovato l'amore. Non in Brad il Bello, e nemmeno per il loro co-protagonista James Gandolfini, che fu proprio l'attrice a suggerire a Verbinski per il ruolo del sicario Leroy, ma l'operatore di ripresa Daniel Moder. A quel tempo la Roberts era impegnata da qualche anno in una relazione con il collega Benjamin Bratt, mentre Moder era sposato con una donna di nome Vera Steimberg. Moder chiese il divorzio, che ottenne nel 2002, e nel luglio dello stesso anno si sposò con la Roberts in New Mexico. Al contrario del primo matrimonio dell'attrice, quello con Lyle Lovett, quello con Moder dura ancora. I due hanno tre figli: due gemelli, un maschio e una femmina, nati nel 2004, e un secondo maschio nato nel 2007.

The Mexican: il trailer del film con Brad Pitt e Julia Roberts