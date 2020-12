The Mauritanian: il trailer del film con Jodie Foster e Benedict Cumberbatch

News Cinema

Tratto da una storia vera, il film The Mauritanian con Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley si mostra nel primo trailer.

È stato diffuso il primo trailer del film The Mauritanian con protagonisti Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley e Jodie Foster, attrice abbiamo visto fin troppo raramente negli ultimi anni. La storia racconta di un uomo proveniente dalla Mauritania, come dice il titolo, catturato dal governo americano insieme a molti altri stranieri quando gli Stati Uniti, dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, diedero il via a operazioni militari conducendo una ricerca a tappeto per individuare tutti coloro che avessero contribuito al terrorismo anti-americano. Quell'uomo fu detenuto nella famigerata prigione di Guantanamo dal 2002 al 2016, senza formali accuse e senza aver mai subito un processo. Il suo nome è Mohamedou Ould Slahi, interpretato nel film da Tahar Rahim, e il libro in cui racconta la sua vera storia è stato adattato per lo schermo diventando questo film. Jodie Foster e Shailene Woodley rappresentano lo studio legale che vuole aiutare l'uomo a difendere i propri diritti, in mezzo a mille ostacoli, ma con l'aiuto di un procuratore militare che ha il volto di Benedict Cumberbatch.

Qui sotto il trailer di The Mauritanian, diretto da Kevin MacDonald e previsto per l'uscita in sala negli USA il 19 febbraio 2021.