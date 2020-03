The Matrix 4: sospese le riprese a causa dell’epidemia di coronavirus

News Cinema

Il nuovo capitolo delle avventure del mitico Matrix sono state interrotte per i ben noti motivi legati alla diffusione del virus corona.

Sono state sospese le riprese del nuovo capitolo della saga di The Matrix, dopo che agli inizi di marzo era già stato spostato il set da San Francisco a Berlino. Lo ha anticipato The Hollywood Reporter citando una fonte interna al progetto targato Warner Bros. La notizia non arriva di sorpresa, nonostante fossero ancora in corso le fasi di preparazione, senza che sia stato battuto ancora il ciak.

Hollywood sta rispondendo come il resto del mondo, con una sospensione pressoché generalizzata delle produzioni, cosa accaduta proprio poche ore fa con un’altra grande produzione Warner, Animali fantastici di J.K. Rowling, le cui riprese sarebbero dovute partire oggi a Londra. Stessa sorte per The Batman, bloccato sempre nella capitale britannica dopo sette settimane di riprese.