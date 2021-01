The Map Of Tiny Perfect Things: il trailer della commedia sentimentale e teen alla Ricomincio da capo

News Cinema

Kathryn Newton e Kyle Allen sono i protagonisti di una rom-com nella quale due adolescenti sono prigionieri dello stesso loop temporale. Del film, targato Amazon, è appena arrivato il trailer.

The Map Of Tiny Perfect Things è una commedia sentimentale un po’ avventurosa che ricorda, come dice uno dei protagonisti in una scena, sia Ricomincio da capo che Edge of Tomorrow.

Se ancora non l'avete capito, si parla di loop temporali, nella fattispecie di una giornata che si ripete all'infinito. A viverla, però, non è una versione giovane e meno cinica di Bill Murray che non può condividere la bizzarra situazione con nessuno. Gli sfortunati (o fortunati) sono due: un ragazzo di nome Mark e una ragazza di nome Margaret. A interpretarli sono Kyle Allen e Kathryn Newton. Il primo è stato il Timothy Campbell di American Horror Story Apocalypse. La seconda, più conosciuta, è stata la protagonista femminile dell'horror con Vince Vaughn Freaky e la Louise Brooks della serie Provaci ancora, Gary, oltre ad aver recitato nella serie Big Little Lies e in Pokémon: Detective Pikachu. La vedremo inoltre al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

The Map Of Tiny Perfect Things è tratto da un racconto di Lev Grossman, che ha anche scritto la sceneggiatura, mentre la regia è di Ian Samuels. Negli Stati Uniti debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 12 febbraio. Del film è appena arrivato il trailer, che promette divertimento, commozione e cuoricini. Eccolo, dopo la sinossi ufficiale.

Il film racconta la storia del vivace e acuto adolescente Mark, che accetta di buon grado di essere prigioniero di un loop temporale che lo costringe a rivivere in eterno la stessa giornata. La sua vita viene sconvolta quando incontra la misteriosa Margaret, prigioniera anche lei dello stesso loop. Mark e Margaret decidono di unire le forze formando un affascinante duetto e cominciano a cercare tutte le piccole cose che possono rendere perfetta una giornata. Ciò che segue, mentre i ragazzi cercano di scoprire come fuggire dal giorno che non finisce mai, è una favolosa love story con una svolta fantastica.