The Many Saints of Newark: ecco il trailer del prequel dei Soprano!

News Cinema

Attesissimo, è arrivato su HBO Max il trailer del prequel de I Soprano, The Many Saints of Newark, in cui Michael Gandolfini, figlio del compianto James, interpreta Tony Soprano da adolescente.

Attesissimo, è appena arrivato il trailer di The Many Saints of Newark, prequel della serie televisiva di culto I Soprano, dove Michael Gandolfini, talentuoso figlio del compianto James Gandolfini (vederlo, per credere, nella splendida serie The Deuce) ricopre proprio il ruolo magistralmente incarnato dal padre, ovvero Tony Soprano, qui ancora adolescente.

Nel film, targato HBO Max, Tony cresce in uno dei periodi più turbolenti della storia di Newark, mentre gangster rivali sfidano la potentissima famiglia criminale DiMeo nella città divisa dai conflitti razziali. Coinvolto in questi eventi c'è lo zio idolatrato da Tony, Dickie Moltisanti, che fa fatica a conciliare le sue responsabilità familiari e professionali, e la cui influenza sull'impressionabile nipote sarà determinante nel trasformarlo nel boss che diventerà da grande e che tutti conosciamo.

Nel cast ad affiancare Michael Gandolfini c'è un cast di prim'ordine: Alessandro Nivola (lo zio), Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi (vista nella serie di Antonio Albanese I topi), Ray Liotta e Vera Farmiga.

La sceneggiatura è dello showrunner della serie David Chase, che produce il film diretto da Alan Taylor. In America The Many Saints of Newark: A Sopranos Story uscirà al cinema il primo ottobre, da noi non sappiamo ancora quando, con distribuzione Warner Bros.